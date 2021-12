Le nuove registrazioni di Uomini e Donne rivelano numerosi colpi di scena, al centro dei quali ci saranno soprattutto Gemma Galgani e Roberta Giusti.

Le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne rivelano che le protagoniste delle prossime puntate saranno soprattutto due: Gemma e Roberta. Come annunciato nelle precedenti puntate, la dama torinese è tornata in studio non appena guarita dal Covid, e non ha mancato di stupire con un gesto inaspettato.

Come è noto, quest’anno ci sono pochi corteggiatori per Gemma, ma questa volta era arrivato per lei un nuovo uomo in studio. I due si sono già concessi un’esterna, e si sarebbero anche già scambiati il primo bacio. Sembra già di sentire i commenti dell’opinonista Tina Cipollari: la relazione si sgretolerà come al solito in pochi giorni?

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne, e Roberta…

Gemma Galgani si è fatta vedere raggiante e dal punto di vista sentimentale sembra davvero felice con Leonardo, ed anche Marika e Luigi sembrano procedere bene nella frequentazione. Per Roberta Giusti, invece, la situazione non è altrettanto chiara. In molti la vedono ancora troppo indecisa fra Luca e Samuele, nonostante i numerosi consigli ricevuti.

Fra questi, anche quello di Giulia De Lellis che preferirebbe vederla con Samuele. Luca, però, è tornato in trasmissione, e Roberta lo ha scelto per ballare. Nel frattempo, anche Matteo Ranieri ha scelto alcune corteggiatrici per fare un’esterna. Si è visto di nuovo con Federica e poi ha incontrato una ragazza nuova.