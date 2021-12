Cashback, 10 euro al giorno ma solo per chi ha in mano questa carta. Tutti possono approfittare dell’occasione in vista delle feste

Le feste di Natale si avvicinano e per 100mila di voi saranno anche più belle. Perché in questi giorni stanno finalmente arrivando sui conti ai 1500 euro destinati a chi ha partecipato alla raccolti delle transazioni per il Supercashback. Tutto finito ufficialmente il 30 giugno scorso e tutto archiviato per sempre.

E allora come fare per quelli che da qui ai prossimi giorni dovranno affrontare le spese per i regali oppure più semplicemente pagare bollette, tasse, assicurazioni? Semplice, abbandonare l’idea del sostegno da parte dello Stato e puntare su qualcosa di concreto. Un cashback reale e tangibile, come quello che permettono diverse offerte disponibili sul mercato al momento.

Come quella riservata ai titolari di una carta Postepay e potranno avere un rientro di denaro sul conto in modo semplice e sicuro. Un vero cashback, con effetti tangibili subito e molto interessati. Perché il Postepay Cashback garantisce di avere fino ad un massimo di 10 euro al giorno come rimborso sugli acquisti.

Cashback, 10 euro al giorno: ecco come funziona la promozione

Non è lo stesso sistema che abbiamo conosciuto nei primi sei mesi del 2021 per il Cashback di Stato e per il Supercashback, ma molto simile e senza nessuno stress. In pratica con Postepay Cashback è possibile ottenere 1 euro di cashback per ogni transazione, con un tetto massimo di 10 euro al giorno.

Come fare quindi per partecipare e aumentare le vostre entrate giornaliere? Il primo passo è quello di scaricare l’applicazione Postepay e associarvi le carte di credito che usiamo per i pagamenti. Dopo aver installato l’App, basta visualizzare il QR Code nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa e inserire, quando sia richiesto, l’importo da pagare.

L’ultimo passaggio è autorizzare l’operazione tramite l’App Postepay perché solo in questo modo è possibile ricevere 1 euro di cashback per ogni transazione. L’iniziativa andrà avanti almeno fino al 31 dicembre 2021 e sarà possibile visualizzare i negozi che aderiscono all’iniziativa nella sezione ‘Vicino a te’ dell’app Postepay.