Calci, pugni e lanci di sedie: violenti scontri a Parigi per il comizio di Zemmour

Comincia in modo a dir poco turbolento la campagna elettorale di Éric Zemmour, candidato di estrema destra alle presidenziali in Francia. Al Parco di Villepinte, poco fuori Parigi, si sono verificati violenti scontri al suo primo comizio. Un gruppo di manifestanti antirazzisti ha fatto irruzione, dando vita a violenti scontri con i sostenitori del politico e giornalista. Una ragazza è stata presa a pugni in faccia. Lo stesso Zemmour, a detta del suo staff, sarebbe stato ferito a un polso.