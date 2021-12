Durante la puntata di Pomeriggio Cinque del 6 dicembre, si sono date come al solito le anticipazioni sulla diretta serale del GF Vip 6: è proprio in questa occasione che a Barbara D’Urso è scappato uno spoiler pazzesco.

Nella puntata di Pomeriggio Cinque del 6 dicembre, le anticipazioni del GF Vip 6 hanno avuto come protagonisti Alex Belli e Soleil Sorge. Come molti spettatori, ex inquilini e giornalisti hanno fatto notare, i due non sembrano essere molto spontanei. Anzi, sembrerebbe proprio che stiano recitando in una soap opera.

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso, addio a Canale 5? Rivoluzione in arrivo per la presentatrice

NON PERDERTI >>> Mediaset ha deciso fra Barbara D’Urso e Federica Panicucci: chi rimarrà

Il fatto che la moglie di Alex Belli, Delia Duran, abbia lasciato Milano, farebbe pensare che non sarà invitata ancora una volta a confrontarsi con il compagno. Fra gli invitati in studio, Enrica Bonaccorti ha dimostrato ancora una volta la sua eleganza, augurandosi che sia davvero tutto finto e che l’attore non voglia davvero frequentare più donne insieme.

Barbara D’Urso parla a nome di Signorini e fa uno spoiler

Quando Enrica Bonaccorti ha espresso il suo dubbio riguardo il fatto che la redazione possa essere a conoscenza che fra Alex Belli e Soleil Sorge sia tutto finto, Barbara D’Urso è subito intervenuta, facendo involontariamente uno spoiler. Lei, infatti, ha condotto in passato anche il Grande Fratello, ed ha voluto garantire che è tutto vero.

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso, pessime notizie in arrivo: una mazzata difficile da digerire

Questo non significa che i concorrenti non possano mettersi d’accordo fra loro, ma sicuramente i conduttori e la produzione non ne sono a conoscenza. Poi ha aggiunto: “Mi sento anche di parlare a nome di Alfonso Signorini. Noi per tanto tempo, e forse io di nuovo, abbiamo fatto questo lavoro“. È la conferma che condurrà La pupa ed il secchione?