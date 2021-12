Ferrero sarebbe recluso in carcere, mentre altre cinque persone sarebbero agli arresti domiciliari.

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Paola. Risulterebbe indagato per reati societari e bancarotta. Secondo le prime informazioni apprese dall’Ansa, la squadra ligure non sarebbe coinvolta nell’indagine. Ferrero sarebbe recluso in carcere, mentre altre cinque persone sarebbero agli arresti domiciliari.

Articolo in aggiornamento