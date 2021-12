Antonella Clerici, irruzione in diretta: “Noooo!”. Cos’è successo – VIDEO

Un’irruzione in diretta inaspettata per Antonella Clerici e la reazione esilarante da parte della conduttrice di È Sempre Mezzogiorno

Nella puntata di oggi, lunedì 6 dicembre, la padrona di casa Antonella Clerici è stata omaggiata di una fantastica sorpresa organizzata dalla produzione per festeggiare i suoi 58 anni. Come di consueto, una volta terminata la sigla canticchiata da lei stessa, la Clerici ha raggiunto il centro dello studio, ma prima di iniziare con le ricette ed i giochi del giorno c’è stata un’irruzione in studio.

Lorenzo Biagiarelli, Cristina Lunardini, Evelina Flachi e Mauro Improta con suo figlio Mattia hanno fatto entrare in studio una mega torta. “Nooooo!” ha esclamato la padrona di casa, che ha poi aggiunto: “È vero, oggi è il mio compleanno”.

Antonella Clerici compie gli anni: la sorpresa di Anna Moroni

Anna Moroni fa una sorpresa ad Antonella Clerici per il suo compleanno.

Dalla torta gigante entrata in studio è uscito Alfio ed Antonella Clerici ha affermato stupita: “Dalle torte di solito esce qualunque cosa, da questa è uscito lui! Meraviglioso, ti adoro Alfio” ed ha poi aggiunto “Queste cose di solito si fanno alla fine della trasmissione, noi però facciamo tutto al contrario e la sorpresa me l’avete fatta all’inizio”.

Soltanto più tardi, però, è arrivata in studio anche la vecchia compagna d’avventure a La Prova del Cuoco, Anna Moroni che ha fatto una graditissima sorpresa alla padrona di casa evidentemente entusiasta della visita ad È sempre mezzogiorno.