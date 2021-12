Dopo l’ultima puntata di Amici, Maria De Filippi ha richiamato in studio gli alunni ed i professori, per mostrargli le immagini della casetta: il disordine era insopportabile. Ecco le reazioni dei professori.

Gli studenti della scuola di Amici 21 stanno avendo dei seri problemi con la condotta. Per quanto riguarda l’impegno durante le lezioni di danza o di ballo i professori non hanno grosse lamentele da fare, ma per quanto riguarda l’atteggiamento e soprattutto l’ordine in cui viene mantenuto la casetta la produzione si è di nuovo lamentata.

Non si tratta di nulla di nuovo: anche l’anno scorso ad Amici era successa la stessa cosa, ma dopo la prima richiesta della produzione di prestare maggiore attenzione al disordine, gli alunni si erano impegnati a pulire e riordinare le proprie stanze. Quest’anno, invece, i richiami non sono serviti a nulla, almeno fino ad ora.

Amici 21, chi pulirà per tutti nella casetta in disordine?

Maria De Filippi, dopo l’ultima puntata di Amici, ha deciso di richiamare tutti gli allievi in studio, per mostrargli le immagini del disordine in cui versa la casetta. Le stanze nelle peggiori condizioni sono risultate essere quella di Albe, LDA e Alex e quella di Dario, Mattia e Cristian. Rudy Zerbi ha subito punito LDA, che pulirà per tutti per una settimana.

Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non hanno ancora formulato le loro punizioni, ma hanno avuto parole di fuoco nei confronti dei loro studenti. Maria De Filippi ha preferito far raccontare la sua storia ad un ragazzo di un quartiere periferico di Roma, che pur di poter danzare fa numerosi sacrifici, come fare il postino ogni mattina.