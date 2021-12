Amadeus, terza dose fatta. Fan in subbuglio: “Il braccio è vero?” – VIDEO

Manca sempre meno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo e intanto il direttore artistico, Amadeus, torna su Instagram con un video che ha scatenato una pioggia di commenti sia positivi che negativi. Per il conduttore televisivo è arrivato il momento della terza dose del vaccino anti-Covid ed ha approfittato per invitare tutti a vaccinarsi.

“Ci siamo! Finalmente la dose di richiamo con la dottoressa: non vedo l’ora. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi! E’ l’unico modo che abbiamo per sconfiggere il virus”, ha detto Amadeus, con un sorriso che si intravedeva sotto la mascherina, mentre la dottoressa gli inoculava il farmaco. Il messaggio positivo del 59enne ha attirato l’attenzione di moltissimi fan: tra questi c’è chi ha voluto fare dell’ironia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Serena Bortone sconvolta dal terribile lutto: “Ci mancherai” – FOTO

Amadeus, è arrivato il giorno della terza dose: pioggia di commenti su Instagram

Per Amadeus, a due mesi dal Festival di Sanremo, è arrivato il momento della terza dose del vaccino anti-Covid19. Sotto al post pubblicato dal conduttore televisivo su Instagram non sono mancati commenti sia positivi che negativi. C’è addirittura chi ha voluto fare dell’ironia: “Ma il braccio è vero?”, alludendo sicuramente al medico No-Vax che in questi ultimi giorni ha fatto tanto discutere dopo essersi presentato al centro vaccinale con un braccio finto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Sanremo 2022, niente Ariston per il celebre artista: duro sfogo dopo l’esclusione!

Tra i commenti non è mancato chi ha voluto, come sempre, elogiare Amadeus: “Ama sei un grande, sempre al servizio della comunità”, “Bravi per questo messaggio.. sei sempre unico!”, “Bravo, servono buoni esempi“. Infine c’è chi lo ha redarguito: “Quanto ti pagano?”, “E c’era bisogno della foto???“, “Non sembri tanto rilassato”. Insomma, come sempre, argomenti così delicati spaccano in due il grande numero di fan di coloro che vogliono esporsi per il bene comune.