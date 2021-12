Alberto Matano, cambia il palinsesto Rai: grande novità per i telespettatori

Grande novità per tutti i telespettatori Rai, con Alberto Matano che cambia il palinsesto Rai: stravolto il programma per il Servizio Pubblico.

Cambia il palinsesto Rai per la giornata di martedì 7 dicembre. Ad avere la ‘peggio’ è Alberto Matano che sarà protagonista di una brevissima puntata de ‘La Vita in Diretta‘. Infatti il presentatore ha rivelato ai telespettatori che il talk show andrà in onda solamente per 40 minuti, dalle 17.05 fino alle 17.45. Al termine della trasmissione verrà ceduta la linea all’inaugurazione della nuova stagione del Teatro alla Scala.

L’evento occuperà il palinsesto Rai per alcune ore, prendendosi anche parte del prime time. Non è la prima volta che Alberto Matano si vede la trasmissione tagliata. Infatti già Venerdì 3 dicembre il talk show non è andato in onda per lasciare spazio allo Zecchino d’Oro. Andiamo quindi a vedere come sarà composto il palinsesto Rai nella giornata di Martedì 7 dicembre.

Alberto Matano, puntata brevissima de ‘La Vita in Diretta’: il palinsesto Rai del 7 dicembre

La Vita in diretta di Alberto Matano viene nuovamente tagliato per dare spazio ad un’esclusiva Rai. Infatti verrà trasmessa la prima del Teatro La Scala di Milano. Inoltre l’evento avrà conseguenze anche su altri programmi come L’Eredità e Soliti Ignoti. Così Flavio Insinna e Amadeus non andranno in onda martedì 7 dicembre. Slitta quindi anche la prima serata del primo canale del servizio pubblico.

Infatti la pellicola ‘La concessione del telefono‘ inizierà un po’ più tardi del previsto ed è programmata nel palinsesto alle ore 21:40. Dopo la puntata breve prevista per martedì, Alberto Matano e ‘La Vita in Diretta‘ tornerà in onda regolarmente mercoledì 8 dicembre, nonostante la festività dell’Immacolata.