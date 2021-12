WhatsApp, è possibile mandare messaggi anonimi: svolta assurda

Spunta su WhatsApp un modo per inviare dei messaggi anonimi. Andiamo a vedere come applicare il trucco sul servizio di messaggistica istantanea.

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più usata al mondo, ma la privacy resta un tema delicato che spesso tocca proprio gli utenti. Infatti senza numero di cellulare è impossibile iscriversi sull’app. Quindi bisognerà registrarsi attivando un numero di telefono temporaneo al quale far recapitare il codice di verifica per concludere l’apertura del profilo. In realtà ci sono diversi siti in grado di fornire numeri usa e getta che servono appunto proprio a ricevere i codici di attivazione di diversi servizi evitando di usare il proprio numero.

Spesso però questi numeri non funzionano e spesso sono addirittura già utilizzati e quindi risultano associati ad account WhatsApp attivi. Esistono comunque piattaforme online come receivemsonline.net, receivemsonline.net o freeonlinephone.org dove, scavando tra gli elenchi, sarà possibile trovare ancora qualche numero a disposizione. L’unica cosa importante è che questo sia ancora disonibile. Con uno di questi recapiti telefonici, dunque, sarà possibile messaggiare in completo anonimato.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, addio definitivo a una delle serie più viste di sempre: mazzata tremenda

WhatsApp, aggiornata la versione pc: tutti i cambiamenti

Sono sempre tanti gli aggiornamenti che coinvolgono WhatsApp. Stavolta però l’ultimo update non riguarda la versione mobile ma quella per pc. Infatti la novità arriverà sia per Windows che per macOS. Sarà possibile scaricare la Beta sul Microsoft Store. Inoltre la nuova Universal Windows App (UWP) di Whatsapp è completamente riscritta da zero. Nella sua versione Windows 11 integra anche i rinnovati effetti grafici Acrylic. Con il nuovo sistema operativo aumenta anche la velocità dell’applicazione che si aprirà in meno di un secondo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, italiani pazzi di gioia: l’attesissima novità è finalmente disponibile

Viene introdotta anche la funzione disegno, che permette di disegnare su un pannello dedicato e di inviare il risultato come immagine. Le notifiche verranno inviate anche ad applicazione chiusa. Secondo il portale Aggiornamenti Lumia mancherebbero solamente gli stickers, che con molte probabilità verranno aggiunte nelle versioni successive. Per quanto riguarda iOS l’applicazione aggiornata dovrebbe funzionare anche su iPad. Al momento però non si hanno informazioni per quanto riguarda la data d’arrivo su Mac e nemmeno su iPad.