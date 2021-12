Uomini e Donne, l’ex tronista duro con Ana Mena: “Da quando sono ammessi gli stranieri?” – FOTO

L’ex tronista di Uomini e Donne è stato molto duro nei confronti di Ana Mena per la sua partecipazione al Festival di Sanremo

Poche ore fa, il personaggio del web Il Menestrelloh ha pubblicato su Instagram il video in cui Ana Mena gioisce in compagnia di alcuni amici per la sua ufficiale partecipazione a Sanremo 2022 insieme agli altri 21 big selezionati.

Non è tardato ad arrivare il commento di Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodríguez che è stato molto duro nei confronti della cantante spagnola: “Ma cosa ci sta????? Siete seri? Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento!!! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti, cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?”.

Uomini e Donne, Francesco Monte attacca Ana Mena e litiga sotto i commenti de Il Menestrelloh

Francesco Monte ha ricevuto qualche critica dopo il commento molto polemico sotto il post de Il Menestrelloh, un utente in particolare gli ha dato del ‘rosicone’. A questo l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto: “Commento insensato. Io ho puntato l’attenzione sul fatto che siamo in Italia e si parla di Sanremo non degli Eurovision dove sono ammesse tutte le nazionalità, connettete il cervello ogni tanto!”.

Per chiarezza, l’ex fidanzato di Cecilia Rodríguez ha voluto concludere: “Io parlo italiano e sono stato molto chiaro , nessuna discriminazione e nessun razzismo, mi sembra di aver espresso un concetto ben diverso!”.