Uomini e Donne, confessione di Gianni Sperti: nessuno se lo aspettava

Gianni Sperti ha rilasciato un’intervista nel corso del quale ha parlato di come lui vive Uomini e Donne, rivelando alcuni retroscena ed il vero rapporto che lega lui e l’opinionista Tina Cipollari.

Gianni Sperti è ormai un veterano di Uomini e Donne, di cui è un apprezzatissimo opinionista. La sua precisione e sensibilità, che ha ereditato dalla danza, gli hanno permesso di cogliere sempre alcune sfumature nei discorsi dei tronisti. In particolare, lui riesce sempre a capire quando c’è qualcuno che non è sincero.

C’è però un retroscena che Gianni Sperti ha rivelato riguardo la scaletta di Uomini e Donne, che nessuno si aspettava. Lui e Tina Cipollari sarebbero completamente all’oscuro di quello che può succedere all’interno della trasmissione. Non sono dunque in grado di poter visionare in anticipo i video delle esterne per potersi fare un’idea.

Uomini e Donne, la verità sul rapporto fra Gianni e Tina

Si sono rincorse diverse voci riguardo il rapporto che lega i due opinionisti della trasmissione di Maria De Filippi. Gianni Sperti ha raccontato un retroscena riguardo il suo rapporto con Tina Cipollari all’interno di Uomini e Donne. Spesso, infatti, i due si rendono protagonisti di alcune divertenti battibecchi.

Lui ha sempre definito Tina come un vulcano in perenne eruzione, ed è intervenuto in più occasioni per fare da pacere fra lei e Gemma. Se in passato questi dissapori lasciavano qualche strascico, oggi sono entrambi maturati, e riescono a gestire meglio le divergenze di opinioni che si creano durante la trasmissione.