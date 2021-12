Un professore 2, la Rai lancia la seconda stagione? C’è l’annuncio

Mancano due puntate alla chiusura della prima stagione di Un professore e in tanti si chiedo se ci sarà un seguito: ecco l’annuncio

La serie televisiva “Un professore” ha appassionato moltissimo il pubblico di Rai Uno e in tanti si chiedono se verrà realizzata anche la seconda stagione. E proprio in vista della penultima puntata, in onda giovedì 9 dicembre 2021, ha parlato l’interprete di Manuel, Damiano Gavino.

L’attore raggiunto da DiPiùTv ha dichiarato: “Spero in una seconda edizione di Un professore e intanto vado avanti con i provini”. Gavino dopo il grande successo riscosso grazie alla fiction di Rai Uno ha ammesso che al momento ha intenzione di concentrarsi solo ed esclusivamente su questo lavoro.

Un professore, i retroscena raccontati da Damiano Gavino

Il suo personaggio, Manuel, rientra tra i più venerati dal pubblico del piccolo schermo. A scuola è la pecora nera della classe e fa penare sua madre Anita, interpretata da Claudia Pandolfi, che però tanto lo ama. Ed è proprio sulla sua collega che Damiano ha speso parole d’affetto. Al settimanale DiPiùTv l’attore ha dichiarato: “E’ stata molto più che una maestra, i suoi consigli sono stati oro per me”.

Difatti, la Pandolfi è stata una vera guida per il giovane attore. Lo ha stimolato tantissimo e lo ha spinto a lasciarsi andare. Intanto non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali sulla realizzazione della seconda stagione di Un professore. Stando al successo riscosso dalla prima stagione, la fiction potrebbe avere quasi certamente un seguito.