Soleil Sorge non passa inosservata: il prezzo esorbitante delle sue scarpe!

Nell’ultima puntata del GF Vip 6 Soleil Sorge ha indossato un paio di scarpe che non sono passate inosservate: ecco quanto costano

Nella puntata di venerdì 3 dicembre, Soleil Sorge ha indossato un abito-kimono verde lime satin di Agua Project con profondo spacco sulla gamba e fusciacca in vita, lasciato sbottonato sul davanti, come hanno ben osservato i collegi di FanPage.it. Molto vistoso, l’ex tronista non è affatto passata inosservata così acchitata in una puntata ricca di emozioni per lei.

Soleil Sorge, abito-kimono e scarpe da paura: quanto sono costate

Per la scorsa puntata del Grande Fratello VIP 6, Soleil Sorge ha deciso di abbinare all’abito-kimono verde lime, i sandali Arex di Orha con fascia in morbida pelliccia Rex e la punta quadrata open toe che gli sono costati circa 230,00 euro. Un modello molto elegante, artigianale di cui l’ex tronista di Uomini e Donne non può fare a meno avendone sfoggiato un altro paio, praticamente uguale, ma in una diversa colorazione.

Le scarpe scelte si sono ben viste anche quando Alfonso Signorini l’ha chiamata in studio per parlare e definire il suo rapporto con Alex Belli. Proprio qui, Soleil ha confessato: “Lo amo come essere umano in generale, come persona e uomo. Mi prendo le mie responsabilità per tutto quello che dico e faccio. So quello che voglio. So che sentimenti provo per la persona fuori. So che voglio costruire qualcosa. Non si sa mai nella vita, però, da parte mia c’è questo sentimento. Con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto”.