Sanremo, il dramma di una ex vincitrice: “Ha sofferto molto”. Tutto è cominciato alcuno anni fa e ha cambiato la sua vita

I nuovo nomi dei cantanti che gareggeranno sul palco del Festival di Sanremo 2022 sono stati sveltati da poco direttamente da Amadeus e ancora non sappiamo chi vincerà. Ma sappiamo chi è stato premiato alla fine dell’ultima edizione, perché i Maneskin sono partiti dalla Riviera per conquistare il mondo.

Damiano e compagni hanno cantato, viaggiato e sorriso spesso negli ultimi tempo ma per loro non è stato sempre così. Lo dimostra il passato di Victoria De Angelis, la bassista della band romana che ha dovuto affrontare una situazione familiare non facile. La mamma si è ammalata di tumore, poi è mancata e lei non si è staccata un attimo.

A raccontarlo è oggi Elin, la nonna della ragazza, dalla Danimarca dove vive. “Mia nipote ha sofferto molto – ha raccontato al settimanale ‘DiPiù’ – e ha visto morire la sua mamma. Jeanett, la mamma di Victoria, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine”.

Oggi che la nipote sta ottenendo successo in tutto il mondo, c’è solo un rammarico per la nonna. Il fatto che sua figlia non sia presente per vedere e vivere quello che la ragazza sta ottenendo grazie al suo talento.

Sanremo, il dramma di una ex vincitrice: quest’anno con la sua band ha vinto tutto

I Maneskin presto torneranno dal vivo in Italia. Giovedì prossimo, 9 dicembre. lnfatti saranno ospiti insieme ai Coldplay della finale di X Factor 2021 al Forum di Assago. E del loro successo ha parlato di recente Manuel Agnelli: “Rappresentano il sogno italiano, l’esempio che in realtà un ragazzo che oggi si mette a suonare, magari con una band, può sognare di esportare all’estero la propria musica. Il loro merito è stato aprire gli occhi a tutti i ragazzi e dare la possibilità di sognare di diventare una band internazionale”.

All’inizio del prossimo anno la band comincerà finalmente l’attesissimo tour nel palasport italiani, ma prima del via ci saranno le feste di Natale. E Victoria de Angelis, come ha anticipato la nonna a Dipiù, sa già cosa farà: “Passeremo le feste insieme in Danimarca”.