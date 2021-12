Sangiovanni a Sanremo: l’esilarante reazione di Giulia Stabile – VIDEO

Sangiovanni è stato annunciato da Amadeus tra i big di Sanremo 2022: Giulia Stabile reagisce così sui social

Ieri sera Amadeus ha sganciato la bomba con l’annuncio dei big in gara per Sanremo 2022. Uno dei momenti più attesi dagli italiani che vivono con grande entusiasmo il Festival della Canzone Italiana nel mese di febbraio.

Tra i big del Festival di Sanremo è stata annunciata anche la partecipazione di Sangiovanni, secondo classificato di Amici 20. Non sarà l’unico del talent show di Maria De Filippi a far parte della kermesse musicale, con lui anche Aka7even della passata stagione, oltre ad Emma Marrone che torna al Teatro Ariston dopo aver vinto la gara l’ultima volta nel 2012 con il brano Non è l’inferno.

Sangiovanni a Sanremo 2022: Giulia Stabile festeggia così – VIDEO

“Sempre stato un big per me” questa la didascalia del video senza audio che Giulia Stabile, fidanzata di Sangiovanni e ballerina vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, in cui il cantante in gara a Sanremo 2022 sta presumibilmente cantando il suo brano con in mano una banana in un ascensore. Come più volte è stato detto, la coppia rappresenta un amore moderno e senza vincoli, romantico e simpatico allo stesso tempo, che sta durando anche oltre la loro convivenza al talent show.

La lista dei partecipanti a Sanremo 2022: