Royal Family, William racconta la sua paura più grande: ad un passo dalla crisi. Per la prima volta l’erede al trono si confessa apertamente

Abituati a vederlo sempre così perfetto e composto nelle occasioni pubbliche, qualche volta dimentichiamo che il principe William è umano e come tale vive emozioni forti. Per la prima volta le ha raccontate in pubblico nel corso di ‘Time To Walk’, un podcast registrato per Apple.

Funziona così: alcune celebrità, facendo una passeggiata nei loro posto del cuore (da qui il titolo), condividono con il pubblico emozioni e ricordi, citando anche tre canzoni importanti per loro. Ora lo ha fatto anche il marito di Kate Middleton che ha citato Tina Turner e gli AC/DC che sono la sua vera colonna sonora nella vita. Ma ha anche parlato dei momenti duri che ha vissuto in passato.

Al di là del profondo dolore per la morte prematura di Lady Diana, l’esperienza più tosta è stata quella come pilota delle eliambulanze, un corredo alla sua carriera militare. Quando in particolare ha dovuto soccorrere e trasportare un ragazzo rimasto gravemente ferito, che aveva pochi anni in più di quelli che oggi ha suo figlio George, è andato in crisi.

Royal Family, William racconta la sua paura: un’esperienza che non dimenticherà

Le anticipazioni del programma confermano che William racconterà le sue emozioni profonde, il pensiero di dover sopportare un dolore troppo grande anche per lui. “Era come se qualcuno avesse messo una chiave in una serratura e l’avesse aperta senza che io avessi dato il permesso di farlo”, ha ammesso. Poi la testimonianza dei genitori del ragazzo che lo hanno ringraziato, elogiando la sua umanità.

Un ritratto decisamente diverso dal solito, per una passeggiata che si è sviluppata nella tenuta di Sandringham sullo stesso percorso che percorre con la sua famiglia il giorno di Natale. E a proposito di famiglia, nella chiacchierata ha anche parlato dei suoi figli e della passione di Charlotte per la danza. Anche in casa gira con il tutù e non smette mai di ballare.