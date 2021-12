Royal Family, nuove scintille tra Harry e William: cosa sta accadendo proprio in queste ore a Buckingham Palace

Il duello tra il principe William e il principe Harry è iniziato ben prima della ‘Megxit‘. I due fratelli non hanno avuto rapporti idilliaci sin dall’infanzia. Un modo completamente diverso di approcciarsi alla vita istituzionale e al futuro a Buckingham Palace. Le loro strade si sono divise ultimamente, ma alcune cose li pongono ancora in contrapposizione. Nonostante il duca del Sussex abbia seguito la moglie, Meghan Markle, in California, ancora ci sono degli ambiti in cui i due finiscono a confrontarsi. Non qualcosa relativo al Palazzo, ma iniziative benefiche e di visibilità, relative alla piattaforma Apple.

Il principe William ha mandato in delirio i fan reali quando ha annunciato una collaborazione con l’azienda fondata da Steve Jobs. Il duca di Cambridge ha scritto una serie di tweet venerdì, rivelando che apparirà in uno speciale episodio di ‘Time To Walk’, uno speciale programma organizzato dal gigante della tecnologia per incoraggiare le persone a camminare più spesso per il loro benessere mentale e fisico.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, addio definitivo: lo sgarbo della Regina Elisabetta

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, l’incredibile scoperta sul Principe Filippo: nessuno lo sapeva!

Royal Family, sfida tra principi: Harry e William rivali sulla piattaforma Apple

Sui social ha scritto in riferimento: “Camminare è stato una caratteristica della mia vita durante i momenti belli e brutti, con la pioggia o con il sole. Per me offre l’opportunità di schiarirmi la mente e acquisire una certa prospettiva. È una parte fondamentale di come gestisco la mia salute mentale. Può essere un esercizio molto socievole o un momento di completa calma e isolamento. Nella speranza di ispirare alcune altre persone a diventare attive e a prendersi del tempo per la propria salute mentale, ho voluto condividere con voi alcune delle mie storie e delle mie canzoni preferite in un episodio di Time to Walk”.

Il programma uscirà lunedì 6 dicembre su Apple Fitness+ e Apple Music 1. ‘Time to Walk’, lanciato all’inizio del 2021, normalmente presenta celebrità o persone influenti che camminano verso un luogo vicino al loro cuore, condividendo ricordi importanti, esperienze di vita e lezioni apprese attraverso storie, foto e canzoni.

La passeggiata del principe William lo porterà attraverso la tenuta di Sandringham nel Norfolk, un luogo particolarmente amato dalla Regina, dal defunto principe Filippo e dalla famiglia Cambridge.

Il duello con il principe Harry è stato notato da tutti gli esperti reali, considerando quanto fatto in precedenza dal duca di Sussex. In molti hanno seguito infatti la serie sulla salute mentale che ha co-creato con Oprah Winfrey per Apple TV+: “The Me You Can’t See”. Il buon risultato di ascolti non ha escluso una futura collaborazione tra il principe e il colosso americano, ponendolo ora in contrapposizione con il fratello William. La scelta di sposare Apple da parte di William per molti non è stata casuale. Un modo per “invadere” il territorio del secondogenito di Carlo e Diana e sicuramente per infastidirlo. Alcune fonti pensano che sia riuscito nell’intento.