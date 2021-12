Il ricordo speciale di Cristiano Malgioglio su Raffaella Carrà ha letteralmente mandato in delirio il pubblico.

Raffaella Carrà lo scorso 5 luglio ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi tantissimi fan e nel pubblico della televisione mondiale. La showgirl, conduttrice, ballerina e cantante, oltre che a possedere una nobiltà d’animo senza eguali, era molto conosciuta in ambito internazionale anche per le sue attività contro l’omofobia.

Una delle tante testimonianze arriva da Madrid, dove una piazza ha preso il nome della star italiana “per rendere visibile e valorizzare la memoria di questa donna, cantante, compositrice, presentatrice, ballerina, coreografa e icona di riferimento per tutti i madrileni, in particolare per la comunità LGTB+“.

L’omaggio più sorprendente in Italia è stato Ballo Ballo di Nacho Álvarez. Musical spagnolo interamente realizzato con le canzoni di Raffaella Carrà che andato in onda sabato 4 settembre in prima serata su Rai1.

I ricordi su di lei sono molti e l’ultimo, che vedrà Cristiano Malgioglio parlare di Raffaella, sarà particolarmente emozionante in quanto tra i due vi era un forte legame di amicizia.

LEGGI ANCHE >>> È amore tra ex naufraga dell’Isola dei Famosi e noto politico: che sorpresa – FOTO

Raffaella Carrà, ricordo speciale di Malgioglio: pubblico in delirio

Cristiano Malgioglio martedì 7 dicembre scenderà nelle piazze di Bellaria Igea Marina per il primo appuntamento degli eventi natalizi. La serata inaugurale, in piazza Don Minzoni alle 21 con ingresso gratuito, vedrà Malgioglio esibirsi con il suo spettacolo “Cristiano Malgioglio Music Show”. L’artista si esibirà insieme al corpo di ballo in uno show particolare dove verrà raccontato anche lo storico rapporto d’amicizia con Raffaella Carrà.