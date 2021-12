Il bambino nella foto oggi rappresenta la storia della musica italiana. I suoi brani hanno fatto sognare intere generazioni.

Il protagonista dello scatto in evidenza è nato a Roma il 16 maggio 1951 nella clinica Villa Bianca. Suo padre era un maresciallo dei Carabinieri mentre sua madre era sarta. La sua infanzia la trascorre nella capitale, nello specifico nel quartiere di Centocelle. È qui che frequenta la scuola elementare “Fausto Cecconi”.

Dopo l’infanzia, l’adolescenza. In quegli anni con la sua famiglia lascerà Centocelle per trasferirsi nel quartiere di Monte Sacro frequentando spesso d’estate le campagne dell’Umbria, terra natale dei suoi genitori.

Oggi quel bambino è un’icona della musica italiana: l’avete riconosciuto?

La sua carriera artistica inizia nel 1964. Appena tredicenne partecipa a un concorso di voci nuove portando una canzone di Paul Anka, Ogni volta. La sua voce stregò i giudici e così si aggiudicò la vittoria del concorso che vinse anche l’anno successivo. Questa volta però con il brano I tuoi anni più belli di Iva Zanicchi e Gene Pitney.

Da allora ebbe inizio la carriera di uno dei massimi esponenti della musica italiana che ha vinto numerosi premi in ambito nazionale. Tra i tanti trofei è d’obbligo annoverare due Festivalbar, otto Vota la voce, otto Wind Music Awards, un Premio Lunezia e sei Telegatti. Infine, nel 1985 vinse il Festival di Sanremo 1985 con il brano che venne eletto “Canzone del secolo”.

Nella sua carriera si è esibito in oltre 2 000 concerti e detiene il record italiano di spettatori paganti in un singolo concerto in uno stadio. Non a caso, a Roma, all’Olimpico dove il 6 giugno 1998 ad ascoltarlo vi erano 88 756 persone.

Ha venduto oltre 60 milioni di dischi e l’album La vita è adesso del 1985 è rimasto al primo posto nella Superclassifica italiana di TV Sorrisi e Canzoni per 27 settimane consecutive. È stato direttore artistico del Festival di Sanremo per ben due volte ed è conduttore di Uà. Come avrete sicuramente capito, il bambino nella foto è Claudio Baglioni.