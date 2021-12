Meteo, domenica tra piogge e neve: vortice dell’Immacolata in azione

Il meteo durante questa domenica sarà caratterizzato da piogge battenti e neve in diffusione: il vortice dell’Immacolata entra in azione sull’Italia.

Questa domenica risulterà piuttosto perturbata sull’Italia, che si dividerà tra vortice artico, piogge battenti e neve a bassissima quota. Il forte maltempo non non colpirà proprio tutte le regioni ma garantirà una situazione di stampo invernale. Inoltre il vortice freddo presente sulla penisola si sta andando a collocare tra il Nord Italia e le regioni oltre alpe. Avremo un risveglio piovoso per alcune aree del Nordest, la Sardegna e un po’ tutto il comparto tirrenico centro-meridionale, fino ad arrivare a Umbria, Lazio ed Abruzzo. Le precipitazioni andranno a colpire in maniera moderata anche in Lazio, Campania e Calabria.

Specialmente i fenomeni nevosi si stanno prendendo uno spazio sempre più ampio sulla penisola. Infatti i fiocchi cadranno intorno ai 900-1000m di quota sull’Appennino settentrionale e a quote bassissime sui comparti alpini del Triveneto. Mentre sull’Appennino centrale e meridionale la quota neve sarà decisamente più elevata. Inoltre avremo una situazione meteo più tranquilla a Nordovest e alcuni tratti del settore centrale adriatico, dove il rischio di fenomeni risulterà basso.

Meteo, domenica tra piogge e neve: le previsioni sull’Italia

Si avvicina la giornata dell’Immacolata che ci proietterà verso le festività natalizie. Inoltre proprio questa giornata potrebbe essere nevosa a causa di un vortice artico che staziona sulla penisola. Durante questa domenica avremo un meteo segnato da un cuscino di aria fredda. Precipitazioni e nevicate quindi si fanno sempre più insistenti sulle regioni italiane. Andiamo a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo piogge e nevicate sempre più frequenti sul comparto di Nord Est. Qui avremo delle nevicate anche a quote basse specialmente in Friuli Venezia Giulia. Altrove invece i fiocchi di neve saranno in esaurimento entro sera. Situazione più soleggiato sulle regioni di Nord-Ovest. Le temperature risulteranno stazionarie con massime che andranno dai 3 agli 8 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una spiccata variabilità con piogge e schiarite su gran parte del settore. Mentre invece sulle regioni del Tirreniche e sulla Sardegna avremo piogge intense e locali temporali durante le ore pomeridiane. La neve invece cadranno sugli Appennini a partire dai 900- 1200 metri. Le temperature saranno anche qui stabili, con massime dagli 8 ai 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un’instabilità diffusa su tutto il settore, con piogge e rovesci alternati ad ampie schiarite. Le temperature risulteranno in contro tendenza e saranno in aumento, con valori massimi che oscilleranno dai 9 ai 17 gradi.