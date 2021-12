GF Vip 6, Francesca Cipriani: “Mi fa vomitare”. Cos’è successo – VIDEO

Esplode una nuova bomba al GF Vip 6: tutta colpa di un pranzo. Francesca Cipriani sbotta contro Jessica Selassié

Al GF Vip 6 esplode una nuova bomba tra Jessica Selassié, Francesca Cipriani e Manila Nazzaro. La maggiore delle Selassiè era impegnata ai fornelli quando le due gieffine, Francesca e Manila, l’hanno attaccata.

“Sta mettendo tutta la carne macinata nel peperoncino adesso? Non posso proprio io Jessica, sto male, mi portano via… non posso mangiarlo e l’ho fatto scrivere anche nel foglio”, ha detto la Cipriani mentre Jessica preparava un piatto tipico della cucina etiope. “C’è un’altra roba che faccio senza il piccante, la gallina”, ha replicato la Selassié.

“Non mangio la gallina – ha risposto ancora la Cipriani -. Mi fa vomitare!“. A questo punto Jessica ha accusato Francesca di fare troppe storie su tutto: “La gallina non la mangi, l’agnello non lo mangi.. Allora fatti la pasta amore, non so che dirti! Questa è la nostra cultura, la nostra cucina è speziata e piccante, che ci posso fare?!”.

Francesca Cipriani contro Jessica Selassié: “Mi fa rabbia il menefreghismo”

La risposta di Jessica Selassié non è piaciuta a Francesca Cipriani. La showgirl difatti ha replicato: “Mi fa rabbia questo menefreghismo nei confronti degli altri. Noi ti veniamo incontro in tutto, sempre. Potevi lasciarmene un pezzo, ma hai buttato tutto lì dentro. Mi fa rabbia il tuo menefreghismo”.

La polemica è proseguita sulla gallina e sull’agnello: “Sono cose particolari”, ha chiosato Francesca. Jessica ha subito controbattuto: “L’agnello cosa particolare? Si mangia a Roma a Bologna e in tutta Italia, non le chiamare cose particolari. E’ carne che mangiano tutti gli italiani”.

Ed ecco che Manila infila il coltello nella piaga: “Io l’agnello non lo mangio, non mi piace… Sono cose particolari per il modo in cui te le cucini. Se fosse stato un altro turno l’avresti detto prima… ci siamo rimaste del cavolo in questo senso”, ha concluso Manila.