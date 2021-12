Esonero Mourinho, ore caldissime in casa Roma: la decisione definitiva

Ore caldissime in casa Roma per decidere le sorti dell’allenatore José Mourinho ed un possibile esonero: cosa sta accadendo

La sedicesima giornata di Serie A dei giallorossi si è conclusa con un’altra sconfitta per la Mourinho, seppur contro un’avversaria di grande calibro e che sta molto a cuore proprio all’allenatore portoghese: l’Inter di Simone Inzaghi.

Calhanoglu, Dzeko e Dumfries oltre a portare il risultato di 3-0 dall’Olimpico, che ha determinato il secondo posto in classifica, hanno anche fatto vacillare la comoda poltrona di José Mourinho che viene da 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato con una distanza di 9 punti dalla quarta classificata, l’Atalanta e con alle calcagna Juventus, Fiorentina e Bologna ad un solo punto di distacco.

Esonero Mourinho, la decisione ufficiale della dirigenza giallorossa

Nonostante i risultati non proprio soddisfacenti che Mourinho sta portando alla dirigenza giallorossa, quest’ultima ha deciso di dare ancora una possibilità all’allenatore portoghese che vanta una carriera di un certo livello. Attualmente, dunque, la Serie A potrà ancora godere del calcio dell’allenatore che, ormai 11 anni fa, ha fatto gioire i tifosi dell’Inter.

Adesso, però, subito testa a giovedì per la partita di Conference League contro il CSKA Sofia, ultima in classifica del Girone C. La Roma dovrà scendere in campo con una mentalità diversa ed un approccio di gioco differente dall’ultima all’Olimpico contro i nerazzurri per poter portare a casa una vittoria che gli permetterebbe di accedere alle fasi successive della competizione. Da qui alla pausa di Natale, José Mourinho è chiamato ad affrontare tre avversarie di tutto rispetto: Spezia, Atalanta e Sampdoria.