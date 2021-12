Claudio Baglioni, notizia amara: asfaltato completamente

Notizia amara questa mattina per Claudio Baglioni. Il cantautore non è riuscito a fare la differenza sul piccolo schermo: completamente asfaltato

Arriva il successo per Milly Carlucci dopo Tu si que vales. La conduttrice televisiva, nella serata di sabato 4 dicembre 2021, si è sfidata con Claudio Baglioni riuscendo a battere ogni record. Il cantautore romano al timone di Uà-Un uomo tante storie su Canale Cinque ha raccolto l’attenzione di 2.322.000 spettatori pari al 14% di share.

Dunque, nonostante i grandi ospiti come Renato Zero e Giorgia, il lifeshow di Baglioni non ha trovato la strada del successo. La Carlucci, invece, al timone della semifinale di Ballando con le Stelle su Rai Uno ha tenuto incollati davanti al video 3.807.000 spettatori pari al 23.4% di share.

Grande successo per Milly Carlucci che batte Claudio Baglioni: tutte le preferenze del pubblico

Claudio Baglioni è stato completamente asfaltato da Milly Carlucci. Rispettivamente al timone di Uà-Un uomo tante storie su Canale Cinque e Ballando con le Stelle su Rai Uno hanno registrato il 14% e il 23.4% di share. Ma veniamo adesso alle atre reti televisive ed ai programmi in onda: tutte le preferenze del pubblico in termini di share.

Su Rai Tre Sapiens-Un solo pianeta ha raccolto 1.071.000 telespettatori con uno share del 5.7%. Su Rai Due la serie televisiva S.W.A.T. è stata vista da 939.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Rete 4 il film Octopussy-Operazione piovra ha tenuto incollati davanti al video 604.000 spettatori pari al 3.2% di share.

Italia Uno ha proposto Dragon Trainer riuscendo ad interessare 826.000 spettatori con il 3.9% di share. Su TV8 Natale a Vienna ha appassionato 341.000 spettatori con l’1.6% di share. La7 ha proposto Versailles raccogliendo 259.000 spettatori con uno share dell’1.7%. Infine sul Nove Il delitto di Garlasco ha interessato 368.000 spettatori con l’1.9% di share.