Caterina Balivo, la confessione spiazza tutti: stava per succedere davvero. La conduttrice napoletana svela un retroscena del suo privato

Una famiglia perfetta, un matrimonio perfetto. Questo abbiamo sempre pensato fino ad oggi di Caterina Balivo. Poi però è arrivata l’intervista della conduttrice tv a ‘Verissimo’ e molti hanno dovuto cambiare idea. Perché non solo per colpa della pandemia e della convivenza a tratti forzata, anche lei e Guido Maria Brera sono andati in crisi.

Quella del settimo anno, perché sono sposati dal 2014. Quella che poteva far saltare tutto, anche se alla fine hanno trovato entrambi la forza per non distruggere il progetto sul più bello e ripartire. Una confessione arrivata come uno schiaffo: “Non esiste la famiglia perfetta. Avete detto una famiglia perfetta, ma non ce ne sono, nemmeno la mia che è fatta di sacrifici, litigi, crisi, di voglia di lottare per stare insieme. Ma ci sono giorni in cui dico: ‘Preferisco stare sola’”.

La Balivo ha scelto di raccontarsi tutta, senza mettere filtri o costruire verità solo a beneficio del pubblico. Ha parlato di una frattura evidente quando dovevano ricominciare a prendersi la vita in mano dopo il lockdown: “Lui voleva essere più orso e curare i suoi interessi, io volevo ricominciare a vivere come prima”.

Caterina Balivo, la confessione spiazza tutti: ecco come è uscita dalla crisi

Si sono confrontati, anche ma non solo per amore dei figli, e hanno trovato dei punti in comune dai quali ripartire. “In quei momenti bisogna essere bravi a superarli. E anche se ci sono giorni in cui vuoi chiamare l’avvocato devi essere brava a non farlo. Ci sono stati dei momenti in cui ho detto ‘basta’. Poi però ci sono i figli, c’è il loro amore infinito”.

Oggi, ma forse anche prima, la Balivo è convinta che le crisi in una coppia possono aiutare a cementare l’amore, ma solo se entrambi hanno voglia di costruire. E ammette di essere la più ‘aggressiva’: “Io con le parole sono quella che colpisce di più. In quel caso puoi dire cose che magari non pensi in quel momento: so che non si deve fare ma io lo faccio. Sono sincera, nel bene e nel male”. Ma alla fine conta riuscire a parlarsi e loro lo hanno fatto.