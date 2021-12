Un’indiscrezione pazzesca vede Barbara D’Urso verso l’approdo ad un altro programma: la presentatrice darà davvero il suo addio a Canale 5?

Recentemente, Mediaset ha comunicato le date delle sospensioni natalizie dei programmi. Prima dell’annuncio, c’era molta attesa riguardo il futuro di due delle più importanti presentatrici di Canale 5, ovvero Federica Panicucci e Barbara D’Urso. Per quest’ultima, il ritorno in onda a gennaio di Pomeriggio Cinque è stato confermato.

Non si fermano però le voci riguardo il futuro di Barbara D’Urso, forse anche perchè gli ascolti del suo programma non sono soddisfacenti. Il quotidiano Libero rivela che il presidente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, vorrebbe portare avanti la sua rivoluzione di rete, che fin qui ha dato ottimi risultati.

Barbara D’Urso, cosa farebbe l’addio a Canale 5

Sembrerebbe che Mediaset stia organizzando una nuova edizione del programma La pupa ed il secchione, e che abbia pensato proprio a Barbara D’Urso per la conduzione. Lei non ha mai lavorato su Italia 1, che ha un target molto diverso a quello a cui è abituata, ovvero i giovani e non le famiglie o il pubblico maturo.

D’altra parte, Mediaset vorrebbe cercare di rilanciare Italia 1, e starebbe dunque pensando di puntare su una presentatrice collaudata come lo è lei. Se questo dovesse decretare un ulteriore impegno lavorativo per la stakanovista Barbara D’Urso o determinerà il suo addio a Canale 5 per il momento non è ancora noto.