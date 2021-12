Ballando con le Stelle, racconto drammatico: “Si tolse la vita per la depressione”

Grande emozione a Ballando con le Stelle. Protagonista racconta il suo dramma: “Sentivo che il mio mondo era diverso da quello degli altri bambini”

Grandi emozioni alla semifinale di Ballando con le Stelle. I concorrenti hanno dovuto esibirsi portando in pista un aneddoto della loro vita. A lasciare tutti di stucco è stato Morgan. L’artista ha preparato una coreografia sulla famiglia e prima di ballare ha raccontato ai telespettatori il significato: “Mia madre ha capito da subito che quando c’era la musica mi ipnotizzavo“.

Marco Castoldi ha rivelato che il suo mondo era diverso da quello degli altri bambini che amano giocare ritrovandosi poi in un mondo pieno di regole e sempre uguale: “Io sentivo che il mio mondo era diverso.. Un mondo diverso da quello che mi si era offerto e allora mi sono costruito un mondo di musica“. Il cantautore ha raccontato che nella musica ha sempre trovato una sua dimensione.

Ballando con le Stelle, il racconto di Morgan lascia tutti senza fiato: “L’ho perdonato ma non quando avevo 15 anni”

Morgan a Ballando con le Stelle si è lasciato andare. Prima di esibirsi il cantautore ha spiegato la coreografia portata in pista sulla sua famiglia. Quando era solo un ragazzino suo padre si tolse la vita per la depressione: “L’ho perdonato ma non quando avevo 15 anni”.

Un momento drammatico che è riuscito a superare grazie alla musica che tanto amava anche il suo papà: “Ha lasciato me e mia sorella in una tristezza che non meritavamo. Eravamo bellissimi”. Il frontman dei Bluvertigo ha rivelato che stare al mondo è un casino: “Quello di oggi è diverso per me, anche per le mazzate che ho preso, ma la musica in fondo è una grande metafora della vita”. Alla semifinale di Ballando con le Stelle è apparso un Morgan diverso, che è piaciuto moltissimo ed ha fatto piangere tanto dall’emozione.