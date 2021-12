Ballando con le Stelle, drammatico aborto per un’ex concorrente: racconto choc

Drammatico racconto per un ex concorrente di Ballando con le Stelle, costretta ad abortire: le sue parole da Silvia Toffanin a ‘Verissimo’.

Un ex concorrente di Ballando con le Stelle ha raccontato il suo dramma personale. Stiamo parlando di Elisa Di Francisca, ex schermitrice, che ha partecipato alla trasmissione di Milly Carlucci nel 2013 in compagnia di Raimondo Todaro. L’atleta italiana si è raccontata in diretta da Silvia Toffanin su ‘Verissimo‘. Infatti la Di Francisca ha raccontato il suo primo amore, un uomo violento e geloso.

Parlando al talk show di Canale 5, la schermitrice ha affermato: “A 18 anni mi sono infatuata di questo ragazzo gelosissimo. Controllava tutto, aveva sempre paura che lo tradissi. All’inizio non ascoltavo nessuno perché ero convinta che lui mi amasse e che sarebbe cambiato, fino a quando non mi ha messo le mani addosso“. Andiamo quindi a vedere il racconto delle violenze subite da parte della schermitrice italiana.

Ballando con le Stelle, Elisa Di Francisca si racconta a Verissimo: “Mi ha messo le mani addosso”

Elisa Di Francisca ha deciso di raccontare la sua prima relazione amorosa, che inaspettatamente prese una piega violenta. Infatti in diretta da Silvia Toffanin l’atleta ha affermato: “Fino a quando è arrivato a mettermi le mani addosso. Lì ho capito che era troppo e ho deciso di lasciarlo“. La relazione tossica è avvenuta quando Elisa era poco più che una adolescente. L’intera esperienza è raccolta nel nuovo libro della schermitrice ‘Giù la Maschera’.

Raccontando la sua relazione adolescenziale, Elisa ha aggiunto: “Non l’ho denunciato perché non volevo avere più niente a che fare con lui. Ho sbagliato, però, tornassi indietro, lo farei“. Inoltre dopo la relazione, l’atleta ha scoperto di essere incinta. Infatti dalla Toffanin ha raccontato di aver scoperto di essere incinta, definendo il periodo più duro e brutto della sua vita perchè non sapeva cosa fare. Alla fine la Di Francisca ha abortito, concludendo la sua intervista affermando: “Quel giorno è morta una parte di me“.