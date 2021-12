È amore tra ex naufraga dell’Isola dei Famosi e noto politico: che sorpresa – FOTO

Scoppia l’amore tra un ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed un noto politico. Sui social spunta la foto tra i due: clamoroso scoop.

Il 2022 si aprirà nel segno dell’Isola dei Famosi, il reality confermato sul palinsesto Mediaset. Proprio una delle ex protagoniste dell’Isola di Palapa sta facendo parlare di sé per la storia d’amore con un politico. Stiamo parlando di Paola Caruso, ossia ‘La Bonas’ del game show di Paolo Bonolis ‘Avanti un Altro’. L’uomo in questione sarebbe Paride Mazzotta, giovane consigliere regionale pugliese in forza al partito di Silvio Berlusconi Forza Italia. Mazzotta nonostante sia un classe ’89 ha una grande esperienza politica.

I due si sono fatti fotografare durante la loro vacanza alle Maldive, mentre si godono la bellezza naturale dell’arcipelago incastonato nell’Oceano Indiano. Nella giornata di ieri infatti la Caruso ha confermato il fidanzamento facendosi ritrarre per la prima volta al fianco dell’imprenditore. Non appena pubblicata la foto sono spuntati migliaia di commenti, con i followers che si dividono tra chi le augura una buona vacanza e chi invece ha criticato aspramente la showgirl.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, amatissima coppia conferma la crisi: “Un po’ di dignità”

Isola dei Famosi, Paola Caruso conferma il fidanzamento: pioggia di critiche

Il fidanzamento di Paola Caruso ha suscitato numerose critiche, visto che in molti non hanno dimenticato la polemica della showgirl sui pochi guadagni in diretta da Barbara D’Urso. Infatti una followers ha attaccato: “Poi vai da Barbara a piangere perché stai in bianco“. A questo commento ‘La Bonas’ ha subito replicato affermando: “Si, sto in bianco. Quindi? Cosa ti frega?“. Mentre invece un’altra utente l’ha criticata per cambiare spesso partner.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Iva Zanicchi, incidente improvviso per la cantante: le sue condizioni – VIDEO

A questo commento la Caruso ha risposto: “Non è colpa mia se ho trovato prima un falso opportunista e cattivo, poi una persona che non capisce che io sono prima mamma e poi compagna. Mio figlio viene prima di tutto. Ed è proprio per tutelare lui che ho subito allontanato le persone non giuste per noi“. Adesso quindi la showgirl è pronta a godersi il suo amore con Paride Mazzotta, politico leccese di Forza Italia.