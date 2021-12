Amici, dramma per un ex amatissimo allievo: “In coma a causa di un virus”

Un ex amatissimo allievo di Amici ha raccontato una disavventura vissuata da bambino, a causa di un virus che lo ha costretto al coma.

Un ex ed amatissimo allievo di Amici ha deciso di confessarsi a Verissimo da Silvia Toffanin. Stiamo parlando di Aka7even, il cantante che ha voluto raccontare la sua lotta con l’encefalite e il coma a sette anni. Durante la trasmissione il rapper ha rivelato: “È durato sette giorni, da qui il titolo del mio libro che si rifà alle sette vite dei gatti. Il risveglio sarebbe stato impossibile, tanto che i dottori chiesero già ai miei genitori l’approvazione per staccare la spina“.

Il cantante di Vico Equense ha poi continuato: “Dissero a mia madre che c’era comunque un periodo di tempo oltre il quale sarebbe stato impossibile il risveglio e comunque, se mi fossi svegliato, avrei avuto degli handicap“. Inoltre il concorrente di Amici ha poi aggiunto che prima di svegliarsi ha visto i nonni vestiti come prima di morire. La madre che fu sconvolta da quanto accaduto.

Amici, Aka7even racconta la sua esperienza con l’encefalite: “Rischiai di morire”

È un momento magico per Aka7even, che dopo Amici si sta godendo il successo. Infatti le sue canzoni e la popolarità derivante dal programma hanno completamente ribaltato la sua vita e le sue abitudini. Un successo meritato, specialmente dopo i momenti difficili che ha dovuto subire il cantante durante la sua crescita. Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera il cantante affermò: “Avevo sette anni sono finito in coma per una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il cervelletto“.

Proprio per questo motivo l’artista campano pensa di avere sette vite. Oggi fortunatamente il coma è un lontano ricordo. Infatti Aka7even ha raccontato: “Fisicamente non sono certo un palestrato, ma sto imparando a convivere con i miei difetti“. Inoltre l’esperienza in tenera età gli ha anche fatto capire ben presto il valore della vita. Ad oggi Aka7even tiene aperta ogni porta ed è pronto a godersi la sua vita d’artista, contro ogni pronostico infatti il cantante ha affermato: “Un domani potrei scegliere di fare il meccanico“.