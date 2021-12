WhatsApp fa felici milioni di utenti: l’ultima novità è strepitosa!

WhatsApp si prepara a lanciare una grandissima novità pronta a soddisfare milioni di utenti. Andiamo a vedere cosa sarà introdotto a breve.

Un nuovo aggiornamento è pronto a rivoluzionare nuovamente WhatsApp. Infatti a festeggiare sono gli utenti Android, che sono pronti ad accogliere una delle novità più attese per la piattaforma di messaggistica. Stiamo parlando delle Reaction ai messaggi, uno degli update annunciati mesi fa dal portale specializzato WABetaInfo. Il sito in questione ha anche postato degli screenshot in galleria, con le reazioni che saranno raccolte in due tab differenti.

Il primo tab in questione raccoglierà le informazioni generali sulle reazioni ricevute dal singolo messaggio. Mentre invece il secondo raccoglierà solo quelle inviate dall’utente specifico che le consulta. Sulla stessa interfaccia, inoltre, sarà possibile rimuovere la reazione inviata. La novità oramai è ultimata con il servizio di messaggistica istantanea pronta ad implementarla sull’app ufficiale. Adesso toccherà a Meta annunciare la data d’esordio dell’aggiornamento.

WhatsApp, in arrivo anche gli sticker personalizzati: cosa cambia

WhatsApp è sicuramente l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. Infatti sono oltre 2 miliardi gli utenti attivi all’interno del servizio di Meta. A breve un nuovo aggiornamento rivoluzionerà l’app e permetterà agli utenti una maggiore personalizzazione. Sono in arrivo su WhatsApp gli sticker personalizzati. Infatti ad oggi gli “adesivi” da usare in chat dovevano essere realizzati attraverso l’utilizzo di altre app, ma a breve questa funzione diventerà interna.

Questo significa che a breve gli utenti potranno creare e modificare gli sticker all’interno dell’applicazione stessa. Si potrà quindi aggiungere una scritta o di un altro adesivo sino al taglio dell’immagine o all’aggiunta di un emoji. Così l’app sta rafforzando la sua posizione di leadership all’interno del colosso social Meta. Al momento l’aggiornamento è disponibile solamente per la versione Web. Ma a breve Meta lo aggiungerà anche per gli smartphone iOS e Android.