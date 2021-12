Gemma Galgani, il commovente annuncio riguardo il Covid – FOTO

Gemma Galgani sta scontando la quarantena domiciliare a seguito della sua infezione da Covid. Ecco quale importante annuncio ha fatto la dama, che ha anche rivolto un particolare ringraziamento.

Questa stagione di Uomini e Donne è iniziata subito in salita per Gemma Galgani. Prima sono arrivati i commenti inaspettati e poco piacevoli del suo ex, Giorgio Manetti, riguardo il ricorso alla chirurgia estetica. Subito dopo, oltre alle continue prese in giro dell’opinionista Tina Cipollari, ha dovuto confrontarsi con la mancanza di corteggiatori.

L’infezione da Covid l’ha ovviamente costretta alla quarantena domiciliare, ma lei ha comunque voluto continuare a partecipare al programma, collegandosi in diretta. Nella puntata registrata lunedì scorso, finalmente è arrivata una buona notizia: Gemma Galgani è guarita dal Covid, e quindi entro pochi giorni tornerà in trasmissione.

Gemma Galgani, il messaggio per i suoi ammiratori

La guarigione dal Covid non è l’unica buona notizia per Gemma Galgani: al suo ritorno ci sarà un corteggiatore in studio ad aspettarla. Con un messaggio condiviso sui social media, la dama ha voluto ringraziare i tanti ammiratori che le hanno fatto forza in questa battaglia che bisogna combattere per forza da soli.

Gemma sembra quasi stupita dell’enorme quantità di messaggi ricevuti, tanto che scrive: “Cerco di vederla anche come un’occasione che mi ha dato l’opportunità per apprezzare ancora una volta il calore e l’affetto delle persone che mi vogliono bene e che mi hanno trasmesso tanta energia ed entusiasmo e di guardare al domani con serenità e fiducia“.

Ecco il messaggio condiviso da Gemma Galgani sui social media: