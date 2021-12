Serie A, streaming Roma-Inter: dove vedere la super sfida in diretta tv. Il match dell’Olimpico è in programma alle ore 18

Questo pomeriggio allo Stadio Olimpico andrà in scena uno dei due big match (l’altro Napoli-Atalanta) della 16a giornata di Serie A. Roma e Inter si sfidano per la 177a volta nel massimo campionato di calcio e proveranno a conquistare punti preziosi per la classifica. I nerazzurri sono risaliti a -2 dal Napoli capolista (e -1 dal Milan) grazie a tre vittorie consecutive. Simone Inzaghi sembra aver trovato l’assetto giusto per far quadrare i suoi e non vuole perdere l’occasione di sfruttare lo scontro diretto tra Spalletti e Gasperini. Dal canto suo Mourinho è alle prese con un andamento altalenante che sta creando non pochi problemi in casa giallorossa. Il quinto posto va stretto alle ambizioni del portoghese e dei Friedkin e all’appello manca ancora la vittoria contro una big. Previsto un rimescolamento delle carte viste le assenze forzate di Abraham e Karsdorp (squalificati) ed El Shaarawy (infortunio al polpaccio). Davanti spazio a Shomurodov e Zaniolo. Sta meglio l’Inter che dovrebbe rinunciare al solo De Vrij (torna dall’infortunio e andrà in panchina), oltre a Darmian sostituito da Dumfries. Davanti spazio all’ex Dzeko al fianco di Lautato Martinez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, beffa atroce: va in Premier League

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo per gennaio: arriva un top!

Serie A, streaming Roma-Inter: diretta esclusiva su DAZN dalle 18

Per quanto riguarda la copertura mediatica del big match dell’Olimpico, Roma-Inter sarà visibile in esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi. Grazie al servizio in streaming sarà possibile vedere la partita sulle smart tv di ultima generazione compatibili e sempre tramite app anche a tutte le tv collegate al TIMVISION BOX.

Si potrà seguire tutto anche collegando l’applicazione su PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre il sito tedesco metterà a disposizione anche la diretta testuale. Mentre invece tutti coloro che la guarderanno on-demand avranno a disposizione gli highlights a fine partita.