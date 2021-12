Netflix, addio definitivo a una delle serie più viste di sempre: mazzata tremenda

Arriva l’addio a Netflix di una delle serie più amate di sempre. Infatti la piattaforma di streaming video ha comunicato la fine definitiva.

Lo scorso venerdì 3 dicembre sono arrivati su Netflix gli ultimi episodi della quinta stagione de ‘La Casa di Carta‘. Questi saranno gli ultimi episodi di sempre di una delle serie più pop degli ultimi anni, visto che la piattaforma di Reed Hastings ha già comunicato che non ci sarà una sesta stagione. I fan quindi potranno assistere all’epilogo della banda guidata da Il professore (Alvaro Morte).

La prima parte della quinta stagione si era conclusa con la morte di Tokyo. Adesso gli spettatori dovranno scoprire come faranno i rapinatori a resistere all’assalto dell’esercito. Al termine degli ultimi episodi però ci sarà la sorpresa per tutti gli affezionati. Infatti nel 2023 arriverà lo spin-off sul personaggio i Berlino. Andiamo a vedere tutti i dettagli sul futuro della serie televisiva spagnola.

Netflix, ora è ufficiale: la sesta stagione de ‘La Casa di Carta’ non si farà

Negli ultimi giorni si era parlato di una sesta stagione de ‘La Casa di Carta‘ che a quanto pare non ci sarà. La stessa Netflix ha rivelato che non c’è nulla di vero e che quindi dopo gli ultimi episodi la serie terminerà. A dare la grande indiscrezione però ci hanno pensato alcuni attori come Rodrigo de la Serna (Palermo), Itziar Ituño (Lisbona) e Darko Perić (Helsinki), che hanno raccontato della possibilità di uno spin-off su Berlino.

L’esperto rapinatore è interpretato da Pedro Alonso e morì nel corso della seconda stagione, sacrificandosi. Nonostante la sua morte il personaggio è stato sempre attivo nella serie grazie a vari flashback. Adesso quindi resterà da capire la storia dello spin-off sul personaggio di Pedro Alonso, per vedere che contributo potrà dare all’intera trama de ‘La Casa di Carta’.