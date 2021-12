Mara Venier ha scelto Carlo Conti: la notizia fa impazzire di gioia il pubblico. I due grandi presentatori saranno uno di fronte all’altro a Domenica In

Si preannuncia una grande puntata di Domenica In quella che andrà in onda domani su Rai 1 alle ore 14.00. Mara Venier come al solito in conduzione, avrà davvero un parterre de rois affianco a sè. Come anticipato dai colleghi di TvBlog, sarà Lino Banfi il super ospite di questo week end, intervistato dalla presentatrice veneziana.

Uno dei più importanti attori della commedia all’italiana sarà in studio insieme alla figlia Rosanna. I due sono già stati protagonisti a Ballando con le Stelle la scorsa settimana, riscuotendo un grande successo con il pubblico. Nonostante gli 85 anni compiuti a luglio, il signor Zagaria è ancora in ottima forma e non smette mai di regalare un sorriso al suo pubblico. Grazie a lui sperano a Domenica In di vincere nuovamente la sfida degli ascolti con Amici di Maria De Filippi (come avvenuto la scorsa settimana).

LEGGI ANCHE >>> Iva Zanicchi, incidente improvviso per la cantante: le sue condizioni – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, scoppia in lacrime: interviene Maria De Filippi – VIDEO

Mara Venier ha scelto Carlo Conti: sarà ospite a Domenica In

Ad irrobustire il peso di questa puntata ci sarà anche un altro ospite di primo piano, ovvero Carlo Conti. Il famosissimo conduttore toscano avrà modo di lanciare la finale dello Zecchino d’oro, da lui presentata proprio alla fine di Domenica In (l’anno scorso la Venier aveva affiancato Conti).

Oltre ai due super ospiti confermata anche la presenza dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli, che si occuperà del ‘Musichiere‘ assieme all’orchestra della Rai. A proposito di interviste si preannuncia imperdibile anche quella che vedrà coinvolta l’attrice Francesca Neri, afflitta da una malattia rara, la cistite interstiziale, di cui parlerà in prima persona durante la diretta.