Isola dei Famosi, ex concorrente confessa la sua paura: “Un altro figlio? Non ce la faccio”. Quanto successo negli ultimi anni l’ha segnata

Il grande pubblico ha cominciato a conoscerla ed apprezzarla quando, ancora molto giovane, è volata in Honduras come concorrente all’Isola dei Famosi 3. Da allora Elena Santarelli ha aggiunto un marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi, due figli (Giacomo e Greta Lucia), ma anche esperienze che l’hanno segnata profondamente.

Elena e Bernardo Corradi si sono raccontati nel salotto di Verissimo e hanno ripercorso momenti belli ma anche dolorosi della loro unione. In particolare il tumore che aveva colpito Giacomo ancora piccolo: una lotta combattuta con coraggio da tutta la famiglia, anche contro la stupidità degli haters che auguravano e augurano ancora i mali peggiori.

Proprio questo ha cambiato i piani nella loro vita, come ammette la showgirl: “Un altro figlio? Se non fosse accaduto quell’incidente di percorso eravamo propensi entrambi ad avere una famiglia più numerosa. Ma non ce la faccio, troppa paura, troppe verità sbattute in faccia. Non solo le mie, anche quelle di altri bambini. Quando frequenti un ospedale pediatrico se ne vedono veramente tante. Mi sarebbe tanto piaciuto, ma mi fermo a due”.

Isola dei Famosi, ex concorrente confessa la sua paura: una storia d’amore che dura da anni

Più leggero è stato il capitolo della loro storia d’amore, nata come succede a molti. Si sono conosciuti in discoteca, presentati da amici in comune ma all’epoca lei era fidanzata. Un particolare che però non scoraggiò l’ex calciatore e da lì cominciò un lungo corteggiamento.

Poi però Elena ruppe con il si fidanzato e mandò un messaggio al suo corteggiatore insistente: “Ci vediamo?”. A quel punto fu lui a farsi desiderare, ma dal primo incontro vero è stato amore. “La prima sera che è venuto da me, l’ho baciato subito e ho sentito le farfalle nello stomaco. Mi ricordo che scrissi alla mia amica che ero già pazza di lui”. E ancora oggi è così.