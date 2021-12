Harry e Meghan, in arrivo la decisione definitiva: Regina Elisabetta in ansia per quello che accadrà molto presto

Tutti conoscono la natura estremamente conservatrice da parte della Royal Family, specie quando si tratta di ricorrenze e festività. Il Natale si sta avvicinando e come sempre fervono i preparativi a Buckingham Palace. La festa di tutti i bambini vedrà in prima linea anche i nipotini di Sua Maestà, con George, Charlotte e Louis (i figli di William e Kate) che potrebbero riabbracciare il cuginetto Archie. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, infatti, Harry e Meghan potrebbero trascorrere le vacanze nel Regno Unito, fino all’inizio del nuovo anno.

Se la coppia dovesse unirsi agli altri reali a Sandringham, potrebbero prendere parte alla tradizionale gita in chiesa il 25 dicembre insieme al primogenito. I membri della famiglia reale frequentano tradizionalmente la chiesa la mattina del giorno di Natale, mentre enormi folle di sostenitori si riuniscono per intravederli (probabilmente con il Covid saranno meno numerosi).

Quest’anno sarà la prima volta per il piccolo Louis, l’ultimo arrivato in casa dei duchi di Cambridge. Nel 2019, i fratelli George e Charlotte presero parte al rituale tra gli sguardi affettuosi di tutti i parenti. La piccola Charlotte rubò la scena dando anche un dolce abbraccio a un fan.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, sta per succedere a Harry e Meghan: incredibile davvero!

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, l’incredibile scoperta sul Principe Filippo: nessuno lo sapeva!

Royal Family, la difficile scelta di Harry e Meghan: tornare a casa per Natale

Purtroppo lo scorso anno la gita non si è svolta a causa della pandemia di coronavirus. Proprio per questo l’edizione del 2021 sarà ancora più importante e sta portando ad una pressione nei confronti di Harry e Meghan. La Regina Elisabetta vorrebbe che il nipote e la moglie fossero presenti per la festività della Nascita e lo ha fatto già comunicare ai diretti interessati. Al di là della rinuncia alle cariche istituzionali, il rispetto delle tradizioni viene sempre al primo posto dalle parti del Castello di Windsor. Le ultime indiscrezioni, riportate il mese scorso da Page Six, riferivano di un forte dubbio sull’effettivo viaggio dei duchi del Sussex. Lo scorso anno, bloccati dalla pandemia, rimasero in California, ma in questa occasione avrebbero molte meno scuse. La piccola Lilibet tra l’altro deve essere ancora presentata ufficialmente a Palazzo e questa sarebbe l’occasione giusta. Harry e Meghan sono alle strette e presto dovranno comunicare la loro decisione.