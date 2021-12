GF Vip, ex concorrente shock: “Dopo il reality depressione e crisi”

L’ex concorrente del GF Vip ha rivelato cosa è successo quando ha lasciato la casa del reality show: sono arrivate la depressione e la crisi coniugale. Ecco di chi si tratta e cosa ha raccontato nella recente intervista.

Durante l’esperienza al GF Vip, gli inquilini della casa sono seguiti da una psicologa, Piera Fiorillo. Possono dunque chiedere di essere assistiti o di avere un dialogo con lei, quando magari si sentono confusi o il tempo trascorso all’interno del reality li porta a confondere il piano delle emozioni con la realtà.

Essere sempre esposti alle telecamere, infatti, non è affatto facile, e può provocare delle difficoltà nelle relazioni una volta conclusa l’esperienza nel GF Vip. Nella passata edizione, infatti, Tommaso Zorzi aveva ammesso di essere seguito da Piera Fiorillo anche per il reinserimento nella sua quotidianità.

GF Vip: la psicologa dopo il reality contro la depressione

A fare eco alle parole di Tommaso Zorzi, è arrivata una commovente intervista di Stefania Orlando a Verissimo. Anche lei ha avuto difficoltà a gestire la sua quotidianità una volta uscita dalla casa del GF Vip. È infatti passata dal reality in cui non aveva responsabilità a dover di nuovo gestire la sua vita, questo l’ha fatta cadere in depressione.

Stefania rivela che suo marito è stato bravissimo, e le ha lasciato tutto il tempo di cui aveva bisogno: questa è stata la prima crisi in 13 anni di relazione. Per quanto riguarda la sua esperienza al Grande Fratello, la Orlando non ha però rimpianti, se non quello che le donne con più di 30 anni facciano davvero fatica a lavorare in televisione.