Ora che fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembrerebbe essersi interrotto qualsiasi tipo di relazione, il padre ha fatto un gesto del tutto inaspettato che ha generato numerose polemiche.

Il padre di Manuel Bortuzzo, Franco, è stato una presenza costante in questo GF Vip 6. L’uomo, che si definisce “papà a tempo pieno di Manuel”, non ha mancato di far sapere la sua opinione riguardo quanto stava succedendo all’interno della casa del Grande Fratello, soprattutto dal punto di vista amoroso.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, la conferma scuote i telespettatori: si ritirano dal gioco!

NON PERDERTI >>> GF Vip 6, lite furiosa davanti a tutti: vengono quasi alle mani! – VIDEO

Lo stesso Manuel Bortuzzo ha confessato che i suoi amici lo avrebbero visto bene insieme a Sophie Codegoni, l’ex tronista di Uomini e Donne. Lui, invece, ha iniziato una conoscenza con la principessa Lulù Hailé Selassié che, dopo numerosi alti e bassi, sembra essere arrivata definitivamente alla conclusione.

GF Vip 6, fra Sophie e Manuel potrebbe nascere l’amore?

Il padre di Manuel Bortuzzo è stato preso di mira, soprattutto su Twitter. Anche lui, evidentemente sperava in una relazione fra Sophie e suo figlio. Dopo che l’ex tronista è finita di nuovo fra le lenzuola con Gianmaria, lui avrebbe fatto un gesto che non è passato inosservato: ha infatti smesso di seguire Sophie su Instagram.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, bestemmia in diretta? Il pubblico chiede l’eliminazione

Il papà di Manuel Bortuzzo ha dunque archiviato ogni speranza che, all’interno del GF Vip 6 possa nascere una relazione fra suo figlio e Sophie? In ogni caso, la sua durezza nei confronti di Lulù si è attirata numerosissime critiche. Secondo molte persone sarebbe una ragazza molto sensibile e quindi ogni suo sfogo andrebbe visto in quest’ottica.

Ecco uno dei messaggi riguardanti Sophie che sono stati condivisi su Twitter da Franco Bortuzzo:

LULU insulta la costumista che le ha mandato il vestito minacciando di strapparlo #gfvip pic.twitter.com/ebHrHa3l3h — hamsik (@hamsik911) November 29, 2021

Questa, invece, è la festa di compleanno organizzata dagli inquilini del GF Vip 6 per il padre di Manuel: