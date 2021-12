GF Vip 6, la conferma scuote i telespettatori: si ritirano dal gioco! La rivelazione fa discutere i fan del reality Mediaset

Il Grande Fratello Vip procede con la sua sesta edizione ricca di colpi di scena. Nella casa di Cinecittà le dinamiche sono ormai belle che delineate e proprio per questo la direzione del programma sta cercando nuovi colpi di scena per rimescolare le carte. A parlare dei possibili sviluppi del reality Mediaset, è stato come di consueto l’esperto di Gossip Gabriele Parpiglia, nel suo appuntamento con le ‘Chicche‘ all’interno di ‘Casa Chi‘. Al giornalista è stato chiesto chi potrebbero essere i nuovi personaggi da far entrare in scena. La risposta è stata piuttosto chiara: “Stanno cercando due maschi alfa da buttare dentro”. Questo in riferimento alla probabile uscita di Aldo Montano e Davide Silvestri, entrambi poco propensi ad accettare il prolungamento dello show appena comunicato.

GF Vip 6, la conferma scuote i telespettatori: Aldo Montano e Davide Silvestri potrebbero lasciare il reality

“Il prototipo ideale di quello che stanno cercando era Simone Susinna, in ballottaggio per entrare prima della scelta di Pierpaolo Pretelli”, spiega Parpiglia. Il giornalista ha anche aggiunto qualcosa in relazione ai personaggi papabili poi esclusi, ovvero Ferdinando Giordano, Giulia Cavaglià e Giulio Raselli.

“Il primo hanno detto sia stato escluso per le critiche di Guendalina Tavassi, ma in realtà le motivazioni erano più serie. E anche per gli altri due ci sono stati impedimenti che non gli permetterà di tornare più in gioco“.

Poi su chi entrerà sicuramente nella casa aggiunge: “Di certo una sarà Nathaly Caldonazzo. In più diciamo che la chiusura del programma sarà il 14 marzo e non il 21. Mentre Aldo, Davide e Manuel Bortuzzo dovrebbero essere gli uscenti”. Non resta che attendere i nuovi sviluppi a breve.