GF Vip 6, Delia Duran ha deciso: Alex Belli resta senza parole. Tempi sempre più duri per la coppia più discussa del reality di Canale 5

Coppie che nascono, altre che muoiono: il Grande Fratello Vip nella sua storia insegna che dobbiamo sempre aspettarci di tutto. E basta pensare a quello che è successo in passato ad esempio a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (ancora insieme oggi) per capirlo.

Nel mirino del pubblico da diverse settimane ci sono Alex Belli e Delia Duran, soprattutto da quando tra i due si è inserita Soleil Sorgé. Tutto era nato come un gioco, dicevano i due gieffini, ma quello che sta accadendo negli ultimi giorni non è più così divertente. Almeno per la modella venezuelana che da fuori sta assistendo forse alla fine della sua storia d’amore.

Ma nelle ultime ore Delia ha deciso di non accettare passivamente tutto quello che sta vedendo dentro alla casa del GF Vip 6. Così ha preso una decisione che potrebbe modificare per sempre il destino della sua storia con l’attore lanciato da Centovetrine, almeno fino ad un nuovo confronto in diretta.

GF Vip 6, Delia Duran ha deciso: cosa succederà nella prossima diretta del reality?

Il primo passo di Delia Duran è stato quello di rifiutare l’invito di Alfonso Signorini per la diretta di venerdì 3 dicembre, nemmeno via telefono. Alex ha detto di essere contento che lei non abbia voluto interferire con le dinamiche del programma, ma non sa cosa lo sta aspettando a casa.

Già, la casa vera, quella di Milano nella quale stava vivendo insieme alla compagna. Delia ha preso una decisione e lo ha comunicato via Instagram: “Ora mi dovete scusare – ha detto ai suoi follower – ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo, per me stessa, lontano dai social, dal gossip e da casa. Hasta luego Milano”.

Un post che fa pensare ad una fuga, sempre che non sia come sospettano molti l’ennesimo capitolo di un teatrini che i due stanno montando da quando è cominciato il programma. Buona parte del pubblico è stufa di questi tira e molla ed è convinta che stiamo assistendo ad una bella recita. Lunedì 6 ci aspetta una nuova diretta del GF: cosa succederà di nuovo?