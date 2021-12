Ex GF Vip e Isola dei Famosi, il coming out: “Continuavano a darmi psicofarmaci”

Ex concorrente del GF Vip e de L’Isola dei Famosi ricorda gli anni del suo coming out: “E’ stato allucinante”. Racconto choc

Ex concorrente de L’Isola dei Famosi e del GF Vip rivela: “Ho detto a mia madre che volevo diventare donna e mi ha portato dal medico”. Parliamo di Ivan Cattaneo che, rispettivamente, nel 2007 e nel 2018 ha partecipato ai reality di Mediaset. Il cantante è stato ospite di Silvia Bortone a Oggi è un altro giorno dove si è raccontato senza filtri sorprendendo il pubblico di Rai Uno.

Cattaneo ha sofferto moltissimo dopo il suo coming out. Quando ha detto a sua madre di essere omosessuale, quest’ultima lo ha portato da un medico: “Da lì mi hanno portato in manicomio“. Un racconto che ha fatto rabbrividire il pubblico del piccolo schermo. “La dottoressa mi chiese perché volevo diventare donna e non stilista o parrucchiera. Era avanti! Continuavano a darmi psicofarmaci e altre cose“.

Ivan Cattaneo, ex concorrente del GF Vip e de L’Isola dei Famosi, rivela: “E’ stata un’esperienza allucinante”

I ricordi di Ivan Cattaneo sono ancora vividi nella sua mante. Il suo passato non è stato per nulla facile ma i suoi racconti ci lasciano capire quanti passi in avanti siano stati fatti dagli anni 50 ad oggi. Dopo aver rivelato a sua madre di voler diventare donna, non ha passato momenti facili.

L’icona pop degli anni ’80 è stato portato in manicomio: “Una volta mi hanno portato in una sala con gli elettrodi e mi hanno fatto male, non so cosa fosse ma, era terribile“. Nonostante tutto Ivan non è mai riuscito ad avercela con sua madre che ha definito una donna di paese: “Mi ha affidato al medico della mutua e non sapeva dove mi avrebbero portato”.