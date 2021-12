Cashback, le grandi occasioni di Natale: gli italiani si scatenano approfittando delle offerte. Dove non arriva lo Stato, ci pensano i privati

Cashback di AStato e Supercashback sono soltanto un bel ricordo e lo sappiamo bene., I pagamenti in atto da parte dello Stato in questi giorni per i 100mila che hanno aderito con successo alla campagna del Supercashback sono l’ultimo atto ufficiale prima di far calare il sipario.

Ma dove non arriva lo Stato, ci pensano i privato che questo sistema lo utilizzano da tempo. Come nel caso di Samsung che ha appena lanciato una nuova promozione per ottenere un rimborso fino a 700 euro sull’acquisto di un TV Neo QLED. Sarà valida fino al 24 dicembre e basterà registrare l’acquisto sulla pagina di Samsung Members entro 15 giorni dalla data di consegna.

Entro 45 giorni dalla ricezione della mail di conferma, Samsung accrediterà sull’IBAN l’importo corrispondente al cashback. E sono considerarti validi gli ordini sullo shop ufficiale di Samsung,ma anche su Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Amazon (ad eccezione del marketplace) e molti altri.

Cashback, le grandi occasioni di Natale: funziona anche con Satispay

Altro modo per un rimborso importante nel mese di dicembre è il Cashback Weekend di Satispay tra Milano e provincia. Chi acquista in uno dei moltissimi punti convenzionati avrà un rimborso garantito e immediato del 20% fino ad un massimo di 20 euro.

E grazie all’app di pagamento sarà possibile sfruttare altri cashback insieme a quello attivo dal venerdì. Come ad esempio il Classico che permette il rimborso di una percentuale scelta dall’esercente ogni volta che effettuiamo gli acquisti nel negozio che ha aderito. O il Primo acquisto se per la prima volta compriamo in un negozio convenzionato o ancora Spesa minima. Dopo aver raggiunto un minimo di spesa stabilito dal negoziante, avremo diritto al rimborso.