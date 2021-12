Ballando con le Stelle, spunta il nome del vincitore? Annuncio clamoroso

Clamoroso annuncio alla vigilia di una nuova puntata di Ballando con le Stelle: saranno loro i vincitori? Scopriamo i dettagli

Alla vigilia di una nuova puntata di Ballando con le Stelle, spunta un clamoroso annuncio. E’ stato Guillermo Mariotto, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, a lanciare i nomi della coppia che potrebbe vincere la 16esima edizione del talent show di Rai Uno. Ebbene, in realtà i nomi comunicati da Mariotto fanno solo parte di un sogno fatto dallo stilista: magari potrebbe essere premonitore.

Il giudice di Ballando con le Stelle ha raccontato di aver sognato Mietta: “Nel mio sogno non solo superava il ripescaggio di domani sera, ma addirittura Ballando con le Stelle lo vinceva“. Dunque Guillermo Mariotto avrebbe sognato Mietta alzare la coppa assieme a Maykel Fonts.

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto e il sogno su Mietta: “E’ successo tutto solo nella mia testa”

Mietta e Maykel Fonts sperano il ripescaggio ma nel frattempo Guillermo Mariotto sogna in grande per loro. Il racconto fatto dal giudice di Ballando con le Stelle a Storie italiane, ha divertito il pubblico di Rai Uno.

Lo stesso Mariotto ha sottolineato che il suo sogno è stato davvero molto divertente: “E’ successo tutto solo nella mia testa”, ha chiosato lo stilista. Intanto Mietta, assieme a Maykel, era in collegamento con Eleonora Daniele ed ha ascoltato tutto. Staremo a vedere se domani la coppia riuscirà a tornare in gioco: quanto alla vittoria è ancora presto per dirlo!