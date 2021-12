Anticipazioni Un Posto al Sole, Franco e Nunzio ai ferri corti: Chiara sta nascondendo qualcosa

Le anticipazioni di Un Posto al Sole svelano di un conflitto molto duro tra Franco e Nunzio: c’entra Chiara Petrone

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole – come di consueto in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre a partire dalle 20:45- fanno sapere che tra Nunzio e Franco ci sarà una discussione molto accesa: al centro del dibattito c’è Chiara Petrone.

La giovane imprenditrice è appena rimasta coinvolta in un incidente insieme a suo padre che, purtroppo, è deceduto. Tuttavia, la Petrone nasconde un segreto su quella notte su cui la Polizia sta indagando suscitando l’irritazione di Nunzio. Quest’ultimo, nelle scorse puntate, ha chiesto a Chiara di andare a vivere alla Terrazza di Palazzo Palladini insieme a lui.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Rossella farà un incontro poco gradito

L’aria di tensione in casa Graziani è evidente, ma Silvia e Rossella finiranno nuovamente allo scontro. La giovane dottoressa non ha alcuna intenzione di perdonare la madre e prosegue per la sua strada di voler andare a vivere col padre. Proprio Michele, però, riceverà un’altra notizia che scombussolerà i suoi piani. Nel frattempo, la giovane Graziani finirà per fare un incontro tutt’altro che gradito.

L’unico a vivere in serenità è Patrizio che non vede l’ora di poter passare il perfetto Natale con Clara e Federico. Tuttavia, una brutta notizia per lui è dietro la porta: quando il giovane Giordano gli chiederà di passare insieme le festività, lei si prenderà del tempo per pensarci lasciandolo spiazzato.