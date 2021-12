Anticipazioni Love is in the Air, tutti contro il loro amore: l’arrivo di Deniz e Burak

Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati di Love is in the Air. La seconda stagione della soap turca vede ancora al centro della scena Eda e Serkan

La soap turca Love is in the Air è tornata ad emozionare il pubblico di Canale Cinque. La seconda stazione è iniziata in uno spazio temporale diverso. Difatti, dopo essersi lasciati in malo modo, Eda e Serkan si sono rivisti a distanza di 5 anni. Nel giovane architetto scatterà una nuova molla: è ancora innamorato della Yildiz.

La ragazza però sembra essere sempre più ostinata nel voler chiudere definitivamente con il suo passato. Eda chiederà a Serkan di andarsene per sempre senza fare più ritorno. Il giovane architetto le darà ascolto? Ebbene, stando alle anticipazioni della settimana che va dal 6 al 10 dicembre 2021, Serkan farà di tutto per riconquistare la sua amata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Anticipazioni Un Posto al Sole, Franco e Nunzio ai ferri corti: Chiara sta nascondendo qualcosa

Eda e Serkan divisi da Deniz e Burak: le anticipazioni di Love is in the Air

La seconda stagione di Love is in the Air ha avuto inizio con accesissimi scontri tra i due protagonisti: Eda e Serkan. Nelle nuove puntate, però, l’architetto cambierà atteggiamento. Bolat farà di tutto per riconquistare Eda dimostrandole che il loro amore potrebbe avere una seconda occasione.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Ballando con le Stelle, spunta il nome del vincitore? Annuncio clamoroso

Intanto, stando alle anticipazioni turche, più avanti Eda e Serkan saranno travolti da momenti difficili. Deniz e Burak escogiteranno nuovi piani per separarli. I due fratelli, inoltre, saranno legati da un interesse comune perché rispettivamente innamorati della Yildiz e di Bolat. Anche Aydan e Ayfer saranno contro il loro re-innamoramento.