Alfonso Signorini, non c’è scampo per il celebre conduttore: cattive notizie

Cattive notizie per Alfonso Signorini. Nonostante gli sforzi c’è sempre chi riesce a fare di meglio sul piccolo schermo: che sconfitta

Nulla da fare per Alfonso Signorini. Al timone della 24esima puntata del Grande Fratello Vip 6 si è dovuto scontrare con Antonella Clerici e i risultati non sono stati dei migliori. Difatti nella serata di ieri, venerdì 3 dicembre 2021, la bionda conduttrice su Rai Uno con The Voice Senior è riuscita a catturare l’attenzione di 3.568.000 spettatori con il 18.5% di share.

Signorini, invece, per l’ennesima volta si si è dovuto accontentare di un secondo posto. Al timone del GF Vip in onda su Canale Cinque ha ha raccolto 2,9 milioni telespettatori con il 19.1% di share. Ma veniamo adesso alle altre trasmissioni ed alle preferenze del pubblico.

Cattive notizie per Alfonso Signorini: battuto da Antonella Clerici

Come dicevamo, cattive notizie per Alfonso Signorini che non trova la strada della vittoria. La 24esima puntata del GF Vip 6 ha catturato l’attenzione di soli 2,9 milioni telespettatori, 600 in meno rispetto alla Clerici. Ma veniamo adesso alle altre reti televisive ed ai programmi andati in onda nella serata di venerdì 3 dicembre: le preferenze del pubblico.

Su Italia1 Le Iene Show hanno interessato 1.078.000 spettatori con il 6.5% di share. Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 1.231.000 telespettatori pari al 5.4% di share. Su Rai2 The Good Doctor 4 ha tenuto incollati davanti al video 1.222.000 spettatori con il 5.1% di share. A seguire The Resident 3 907.000 spettatori e il 4.2% di share.

Su Rete4 Quarto Grado ha raccolto 873.000 spettatori pari al 5% di share. Su La7 Propaganda Live ha catturato l’attenzione di 763.000 spettatori con il 4.5% di share. Rai 3 ha proposto Afghanistan: 20 anni dopo raccogliendo 666.000 spettatori pari al 3% di share. Infine su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha conquistato l’attenzione di 215.000 spettatori con 1% di share.