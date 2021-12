Uomini e Donne, ex tronista rivela incredibile retroscena: “Maria mi diede del pazzo”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha sconvolto tutti con un retroscena relativo alla sua esperienza al dating show condotto da Maria De Filippi.

Dopo undici anni è stato svelato un retroscena che ha lasciato di stucco i tantissimi telespettatori che seguono con costanza Uomini e Donne. L’ex tronista che ha parlato della sua esperienza al dating show condotto da Maria De Filippi è Federico Mastrostefano.

In un’intervista concessa ai colleghi di Today, Federico ha rivelato senza veli, un retroscena del dietro le quinte del programma. Il suo percorso, come ricorderanno molti, non procedeva nel migliore dei modi. Non riusciva a decollare nonostante il pubblico lo amasse e così, per non annoiare il pubblico da casa, la redazione intervenne per porre fine al suo trono.

Uomini e Donne, ex tronista rivela: “La redazione mi costrinse a farlo”

L’esperienza a Uomini e Donne difficilmente riuscirà a dimenticarla come quella volta in cui si ritrovò a fare un’esterna con ben tre corteggiatrici. “Forse perché avevo alzato un po’ il gomito, le ho baciate tutte e tre e da li è partito il mio personaggio”.

Quell’esterna rappresentò la sua svolta nel programma, così come glielo fece notare la stessa Maria De Filippi. “Maria nel dietro le quinte mi diede del pazzo, ridendo, e proprio quel giorno andammo a pranzo tutto insieme (avevo voltato pagina, finalmente riuscivo ad essere me stesso)”.

La padrona di casa gli diede così la sua benedizione e da quel momento in poi i telespettatori iniziarono a interessarsi a lui. Ma a un certo punto, la stessa produzione intervenne notando che qualcosa non andava per il verso giusto e così Federico ha affermato: “La redazione mi invitò a scegliere perché si rendevano conto che non andavo”.