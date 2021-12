Uomini e Donne, dramma Covid per l’ex tronista: le sue condizioni di salute

Un ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto lottare contro il Covid-19 ed ha deciso di riportare la sua esperienza: la sua testimonianza.

Il Covid-19 ha colpito anche i personaggi televisivi, tra cui anche un ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Angela Nasti che nella giornata di ieri ha voluto raccontare la sua terribile esperienza con il virus. La 22enne, sorella minore di Chiara, ha deciso di rivelare ai suoi followers la lotta contro il Covid dopo l’ultimo tampone negativo. Così dopo alcuni giorni difficili l’influencer ha deciso di vuotare il sacco.

Infatti la Nasti ha ammesso sul suo profilo Instagram di non essere vaccinata contro il Covid-19, per questo motivo la lotta contro il virus è stata una delle esperienze più complicate della sua vita. La giovanissima modella ha quindi rivelato di aver sofferto soprattutto di tosse e perdita di gusto e olfatto. Questi inoltre sono due dei sintomi più diffusi in seguito alla positività al tampone.

Uomini e Donne, Angela Nasti e la lotta contro il Covid: “Una delle esperienze più brutte della mia vita”

Dopo aver perso gusto e olfatto a causa del Covid-19, Angela Nasti ha raccontato la sua esperienza affermando: “Una delle sensazioni più brutte provate in vita mia“. L’ex fidanzata del calciatore di Kevin Bonifazi ha rivelato che nonostante il tampone negativo continua a non sentire ancora né odori né sapori, ma che in generale sta molto meglio. Dopo aver lottato contro il virus, Angela adesso è pronta a tornare alla sua vita normale.

Per la giovane modella non è nemmeno un periodo facile, visto che poche settimane fa si è lasciata definitivamente con Kevin Bonifazi. I due dopo un riavvicinamento iniziale hanno deciso di prendere due strade differenti, evitando anche di spiegare ai fan i motivi della rottura. Una fine inaspettata, visto che i due erano riusciti a comprendersi dopo alcune frizioni ed erano pronte alla convivenza.