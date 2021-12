“Uomini e Donne deve essere bannato”: l’annuncio sconvolge tutti. Cosa succede

Una clamorosa indiscrezione su Uomini e Donne ha spaventato e non poco milioni di telespettatori.

Uomini e Donne sin dalla sua prima stagione, quella dell’esordio sul piccolo schermo, ha riscosso un notevole seguito tra i telespettatori. La chiave del successo del dating show condotto da Maria De Filippi sta sicuramente nel fatto che tutti gli italiani amano il romanticismo e di conseguenza sono di scoprire come nasce un amore. Seguire i momenti belli e brutti di una coppia è davvero fantastico. E per saperlo basta sintonizzarsi tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14.45.

Dopo il trono classico, da qualche anno a questa parte Uomini e Donne si è aggiornato con il Trono Over e presto, secondo alcune indiscrezioni arrivate da Giuseppe Candela – penna di Dagospia e Il Fatto Quotidiano -, potrebbe arrivare presto una grossa novità per il dating show.

Uomini e Donne, clamorosa indiscrezione spaventa i fan: “Dev’essere bannato”

Questa mattina attraverso il suo profilo Twitter, Giuseppe Candela – penna di Dagospia e Il Fatto Quotidiano –, ha fatto sapere che ci sarebbe un esposto in Procura da parte di un politico del Movimento 5 Stelle dove si chiede la chiusura di Uomini e Donne.

Secondo il politico il dating show condotto da Maria De Filippi è diseducativo e perciò dovrebbe “essere bannato” in quanto “stimola sessismo”. Non è la prima volta che la trasmissione viene criticata, ma questa, se tali voci verrebbero confermate, si tratterebbe della prima volta che se ne parli in Procura.